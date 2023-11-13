Комбат «Веги» Панфёров осудил помилование убийцы Веры Пехтелевой

Преступление произошло в ночь с 13 на 14 января 2020 года. Вера приехала к бывшему парню Владиславу Канюсу, чтобы забрать свои вещи. Молодой человек напал на девушку. Соседи звонили в полицию, но никто из сотрудников не приехал по адресу. Когда они вскрыли дверь, Вера уже была мертва. В июле 2022 года Владислав Канюс получил 17 лет колонии строгого режима.
Панфёров в беседе с изданием Сиб.фм указал, что выступает против помилования убийц, педофилов, насильников и людей, которые сидят за распространение наркотиков.
«Человек получил срок, пусть сидит. Мое мнение такое. В конце концов, у нас правовое государство, нельзя одно с другим смешивать — выполнение боевых задач и помилование», — указал он.
Комбат подчеркнул, что солдат — это почетное звание, а преступники должны отбывать свой срок. Помиловать можно тех, кто отбывает наказание по более мягкой статье УК РФ.
«Кража или мошенничество — совершенно другие случаи», — добавил Панфёров.
Напомним, что о помиловании Канюса стало известно на прошлой неделе. Из колонии он попал на СВО.