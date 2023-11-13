14:46 (мск), источник: Комсомольская правда
В полиции рассказали подробности пропажи 7-летнего мальчика в Краснодаре
В Краснодаре продолжаются поиски пропавшего 7-летнего мальчика.
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В Краснодаре продолжают искать пропавшего 7-летнего мальчика. Ребенок потерялся по пути домой 13 ноября.
Известно, что ребенок находился с семьей в районе ярмарки на улице Невкипелого. В какой-то момент он ушел от родителей в неизвестном направлении, сообщили в УМВД по Краснодару.
К поискам Сережи подключились и волонтеры. Мальчик ростом 140 см имеет темно-русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения он был одет в салатовую куртку и желтую толстовку с черными рукавами.
«В случае обнаружения не подходить и не контактировать! Позвонить инфоргу поиска или на телефон “горячей” линии и вести визуальное наблюдение. Ребенок может испугаться и убежать», — уточнили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.
При обнаружении ребенка волонтеры просят обратиться по номерам 8 (966)7947473, 8 (988)7707064 либо на «горячую» линию отряда — 8 (800)7005452.