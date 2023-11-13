13:36 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz
Военнослужащего застрелили в Петропавловске
Военнослужащий Национальной гвардии погиб в Петропавловске, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.
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12 ноября т.г. военнослужащий по контракту воинской части 6637 (г. Петропавловск) получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти военнослужащего не удалось.
Назначено служебное расследование, обстоятельства выясняются.
Главное командование Национальной гвардии выражает глубокие соболезнования родственникам погибшего военнослужащего.