14:35 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Обнародовано количество погибших в ДТП на Кубани за выходные
Всего за два дня в регионе зафиксировано 45 дорожных аварий.
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С 10 по 12 ноября в дорожно-транспортных происшествиях в Краснодарском крае погибли четыре человека. Еще 61 человеку потребовалась медицинская помощь из-за полученных травм. Основные причины ДТП — выезд на встречную полосу движения и нарушение скоростного режима.
В пресс-службе Госавтоинспекции Кубани уточняют, что из-за выезда на «встречку» произошло четыре аварии, в которых погибли два человека и девять пострадали. Превышение скорости водителями привело к шести авариям, в которых один человек погиб и еще пятеро получили ранения.
В течение выходных дней водители совершили 15 наездов на пешеходов. В таких ДТП пострадали 16 человек.