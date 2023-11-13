15:26 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Кашкадарье мужчина вырубил 21 дерево
В Управлении экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Кашкадарьинской области прокомментировали данный инцидент.
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Сотрудники Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с представителями Национальной гвардии выявили случай незаконной вырубки деревьев.
В частности, в ходе рейда они выяснили, что житель Китабского района, не имея каких-либо разрешений, вырубил вокруг земельного участка фермерского хозяйства 21 дерево.
В результате природе региона был нанесен ущерб на сумму 180 млн 840 тыс. сумов.
Собранные документы по данному делу переданы в прокуратуру.