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15:26 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Кашкадарье мужчина вырубил 21 дерево

В Управлении экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Кашкадарьинской области прокомментировали данный инцидент.

Источник: t.me/ekoqash

Сотрудники Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с представителями Национальной гвардии выявили случай незаконной вырубки деревьев.

В частности, в ходе рейда они выяснили, что житель Китабского района, не имея каких-либо разрешений, вырубил вокруг земельного участка фермерского хозяйства 21 дерево.

В результате природе региона был нанесен ущерб на сумму 180 млн 840 тыс. сумов.

Собранные документы по данному делу переданы в прокуратуру.

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