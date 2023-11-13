15:59 (мск), источник: © РИА Новости

Economist: ВСУ с февраля 2022 года потеряли убитыми и ранеными 190 тысяч человек

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США оценивают общие потери Вооруженных сил Украины в нынешнем конфликте с Россией в 190 тысяч убитых и раненых, пишет британское издание Economist.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Ранее американская газета New York Times сообщала, что, по подсчетам западных чиновников и аналитиков, Украина с начала спецоперации России потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.

«Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны», — отмечается в сообщении Economist. Еще 120 тысяч получили ранения, полагают в Вашингтоне. Для сравнения, год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что, «по оценкам на сегодняшний день», Украина потеряла 100 тысяч военных. Позднее абзац был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК.

Как объясняла официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена «неточность», а оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на «данных внешних источников». При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.

Украинское контрнаступление началось 4 июня этого года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь «прекрасно горят».

На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на «гораздо большее число месяцев», и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка «кассет» ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

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