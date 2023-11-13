«Ребенок с травмами доставлен в больницу». В Могилеве водитель Daewoo сбила женщину с 4-летним ребенком на пешеходном переходе

В Могилеве водитель автомобиля Daewoo сбила 54-летнюю женщину с 4-летней девочкой на пешеходном переходе. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
По информации ведомства, в понедельник, 13 ноября, около 8 часов в Могилеве на проспекте Витебском 59-летняя местная жительница, которая находилась за рулем машины Daewoo, сбила 54-летнюю женщину и 4-летнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сообщается, что девочка с травмами была доставлена в больницу. Что касается женщины, то ее осматривали врачи скорой помощи.