14:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Стало известно о состоянии ребенка, выпавшего с 18 этажа в Новосибирске
В настоящее время малыш находится в реанимации.
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Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко рассказала КП-Новосибирск о состоянии полуторагодовалого мальчика, выпавшего с 18 этажа дома. Происшествие случилось вечером 12 ноября в Ленинском районе.
— Состояние ребенка крайне тяжелое, он находится в реанимации. Семья на учете не стояла. Сейчас органы профилактики совместно с силовыми структурами изучают ситуацию. Я на связи с главным врачом, будем надеяться, что динамика будет положительная, чтобы у ребенка все было хорошо, — сказала Надежда Болтенко.
Напомним, мальчик выпал из окна квартиры. Ребенка экстренно забрали в больницу на скорой. По предварительным данным, малыш находился в квартире с родителями.