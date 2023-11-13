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14:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно о состоянии ребенка, выпавшего с 18 этажа в Новосибирске

В настоящее время малыш находится в реанимации.

Источник: СУ СК РФ по НСО

Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко рассказала КП-Новосибирск о состоянии полуторагодовалого мальчика, выпавшего с 18 этажа дома. Происшествие случилось вечером 12 ноября в Ленинском районе.

— Состояние ребенка крайне тяжелое, он находится в реанимации. Семья на учете не стояла. Сейчас органы профилактики совместно с силовыми структурами изучают ситуацию. Я на связи с главным врачом, будем надеяться, что динамика будет положительная, чтобы у ребенка все было хорошо, — сказала Надежда Болтенко.

Напомним, мальчик выпал из окна квартиры. Ребенка экстренно забрали в больницу на скорой. По предварительным данным, малыш находился в квартире с родителями.

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