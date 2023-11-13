14:57 (мск), источник: АиФ Пермь
В Прикамье окончено расследование дела о растрате миллиарда рублей
Уголовное дело направлено в суд.
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Расследование уголовного дела о миллиардной растрате в Пермском крае окончено, сообщили в Следственной части главного следственного управления МВД по Пермскому краю.
Речь идёт о деле в отношении бывшего гендиректора «Порт-Пермь». Он обвиняется в растрате в особо крупном размере.
По версии следствия, с декабря 2009 по ноябрь 2012 года мужчина совершил растрату вверенного ему имущества. «По указанию подозреваемого права собственности на принадлежащие предприятию земельные участки, а также расположенные на них здания и сооружения безвозмездно переоформили в собственность иностранной компании. Общий ущерб составил более одного миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, с утверждённым прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено суд для рассмотрения по существу.