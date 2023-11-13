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14:48 (мск), источник: РИА Новости

Иркутский школьник, которого двое суток искала полиция, нашелся

Школьник, которого двое суток в Иркутске искала полиция, сам вернулся домой.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 13 ноя — РИА Новости. Школьник, поиски которого велись в Иркутске с 11 ноября, вернулся домой, сообщило ГУМВД РФ по региону.

Одиннадцатого ноября в Иркутске были начаты поиски 11-летнего Давида М., который ушел с другом в кино и не вернулся. Было известно, что мальчик поехал домой на такси.

«Ребенок пришел самостоятельно домой буквально 30 минут назад. С ним все в порядке, цел и невредим», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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