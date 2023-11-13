14:48 (мск), источник: РИА Новости
Иркутский школьник, которого двое суток искала полиция, нашелся
Школьник, которого двое суток в Иркутске искала полиция, сам вернулся домой.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ИРКУТСК, 13 ноя — РИА Новости. Школьник, поиски которого велись в Иркутске с 11 ноября, вернулся домой, сообщило ГУМВД РФ по региону.
Одиннадцатого ноября в Иркутске были начаты поиски 11-летнего Давида М., который ушел с другом в кино и не вернулся. Было известно, что мальчик поехал домой на такси.
«Ребенок пришел самостоятельно домой буквально 30 минут назад. С ним все в порядке, цел и невредим», — говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.