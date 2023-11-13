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15:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородский ТЦ «Небо» эвакуировали из-за отключения электричества

Пожарно-спасательные подразделения не привлекались на эвакуацию торгового центра.

Источник: Комсомольская правда

Торговый центр «Небо» вновь эвакуировали в Нижнем Новгороде днем 13 ноября. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информации о каких-либо происшествиях на территории торгового центра им не поступало.

— Как выяснилось, произошло кратковременное отключение электроэнергии. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались, — говорится в сообщении.

Напомним, что это уже далеко не первая эвакуация в торговом центре на площади Лядова. Подобные случаи происходят регулярно. Так, например, один подобный случай произошел в январе текущего года, а другой — в марте. В результате никто из посетителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде из-за короткого замыкания эвакуировали ТЦ «Мега».

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