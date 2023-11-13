Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения конфликта на Украине

Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg заявил, что Украине «придется, по крайней мере на время, согласиться с тем», что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, «как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту».
«Корейский» сценарий нас не устраивает — по той простой причине, что это заморозка конфликта, а нам необходимо его окончательное решение. Нам нужен не «корейский» сценарий, а «вьетнамский», предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев", — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, конфликт на Украине завершится уходом американцев и возвращением живущих на данных землях людей в орбиту Русского мира.