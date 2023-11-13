16:07 (мск), источник: АиФ Челябинск
Тело убитой женщины обнаружили в кладовой в Челябинской области
По подозрению в преступлении задержан сожитель жертвы.
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Сотрудники полиции в Челябинской области обнаружили тело убитой женщины в кладовой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ночью в отдел полиции по Ашинскому району позвонила 18-летняя жительница Златоуста. По словам девушки, её мать могли убить. В поселок Кропачево, где жила женщина, отправились полицейские. Дверь им открыл 33-летний мужчина. Он заявил, что хозяйки жилья нет дома, а он не знает, где она может находиться.
В ходе дальнейшего расследования участковый уполномоченный усомнился в словах мужчины. Он решил детально осмотреть квартиру и обнаружил тело женщины в кладовой, где оно было завалено одеялами и коврами. Сожителя убитой задержали.
«По предварительным данным, противоправное деяние было совершено в ходе бытового конфликта. Во время ссоры мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения и нанес ножевые ранения своей сожительнице», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.