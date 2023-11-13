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17:20 (мск), источник: РИА Крым

ФСБ в Крыму задержала мужчину за выращивание конопли

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который выращивал коноплю с целью сбыта, разбив целую плантацию. Он огородил участок маскировочной сеткой, обустроил полив, установил палатку. Но урожай ему собрать не удалось.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что ранее судимый мужчина для последующего сбыта выращивал в труднодоступном участке лесного массива вблизи с. Предущельное Верхореченского сельского поселения растения рода Cannabis, содержащие наркотические вещества. Он организовал полив и уход за растениями. Территория произрастания наркосодержащего растения была огорожена маскировочной сеткой, там же была оборудована палатка и сушилки для конопли», — говорится в сообщении УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Фигурант 1965 года рождения подозревается в покушении на незаконный сбыт в крупном размере, уточняется в ведомстве. Он был задержан при изготовлении наркотического средства.

«Из незаконного оборота изъято порядка 20 кг высушенных частей наркосодержащего растения, а также более 20 кустов конопли. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания подозреваемого обнаружены вакууматор, пакеты для фасовки наркотиков и весы».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее «фермерша», которая выращивала 47 кустов конопли в собственном сарае, была задержана в Кировском районе Крыма.

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