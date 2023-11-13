16:18 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронежской области расследуют масштабную аферу с IKEA после ее ухода с рынка
Местные жители попались на мошенническую схему с заказами.
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Жители Воронежской области, желавших приобрести товары ушедшего из России бренда IKEA, пострадали от масштабной аферы. Они заказывали товары через появившийся в интернете сайт, оплачивали их, а в итоге их не получали.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Мошенничество»). Проводится предварительное расследование, — пояснили в главке МВД по Воронежской области.
По информации федеральных СМИ, якобы местная жительница учредила сайт, через который и принимались заказы. А товар должны были везти через Турцию, Казахстан и страны Евросоюза.
Напомним, в 2022 году после объявления об уходе IKEA из России мошенники смекнули, как на этом можно заработать. Они разработали новые схемы с заказами товаров шведского магазина. В итоге клиенты попадали на поддельные сайты и лишались денежных средств.