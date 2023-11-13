На одном из полей в Ферганской области нашли новорожденную девочку

Это случилось 2 ноября в махалле «Юкори арча» Ферганского района Ферганской области.
Ребенка нашел местный житель на заброшенном и заросшем кустарником участке поля, когда прогуливался верхом на лошади. Услышав плач ребенка, он разыскал место, откуда доносился звук, и увидел завернутого в одеяло младенца. Испугавшись увиденного, мужчина позвонил сыну и вызвал его на помощь.
Ребенку повезло, что мужчина наткнулся на него, так как вскоре должно было стемнеть, а в окрестностях бродит много бродячих собак.
Прибывший сын сразу вызвал участкового, который позвонил в 103. Однако затем, не дожидаясь машины скорой помощи, сотрудник правоохранительных органов сам отвез девочку в ближайший медпункт на личном автомобиле.
Жизнь ребенка удалось спасти. Данный инцидент взят под контроль областного УВД, назначена доследственная проверка.