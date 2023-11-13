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16:20 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

На одном из полей в Ферганской области нашли новорожденную девочку

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На одном из полей в Ферганской области нашли новорожденную девочку. К счастью, жизнь ребенка, которой мог замерзнуть от холода, или быть разорванным бродячими собаками, была спасена, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Это случилось 2 ноября в махалле «Юкори арча» Ферганского района Ферганской области.

Ребенка нашел местный житель на заброшенном и заросшем кустарником участке поля, когда прогуливался верхом на лошади. Услышав плач ребенка, он разыскал место, откуда доносился звук, и увидел завернутого в одеяло младенца. Испугавшись увиденного, мужчина позвонил сыну и вызвал его на помощь.

Ребенку повезло, что мужчина наткнулся на него, так как вскоре должно было стемнеть, а в окрестностях бродит много бродячих собак.

Прибывший сын сразу вызвал участкового, который позвонил в 103. Однако затем, не дожидаясь машины скорой помощи, сотрудник правоохранительных органов сам отвез девочку в ближайший медпункт на личном автомобиле.

«Ребенок только сегодня родился и его бросили сразу после родов. Судя по пуповине, роды прошли в домашних условиях. Девочка долго находилась на открытом воздухе, у нее немного снижена температура», — сообщили врачи после осмотра.

Жизнь ребенка удалось спасти. Данный инцидент взят под контроль областного УВД, назначена доследственная проверка.

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На одном из полей в Ферганской области нашли новорожденную девочку
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