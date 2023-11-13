16:43 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Экстрасенсы озвучили причину гибели Романа Серенко, пропавшего под Волгоградом
29-летний житель Котово пропал в марте.
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29-летний житель Котово пропал в марте. Спустя полтора месяца его тело было обнаружено в пруду.
По официальной версии следствия, Роман Серенко добровольно ушел из жизни, но близкие уверены, что это не так. В произошедшем попытались разобраться медиумы из проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», сообщает «Волгоградская правда.ру».
Жена погибшего рассказала, что мужчина поехал навестить родителей. Через несколько часов Роман прислал супруге странные фотографии. Мужчина не отвечал на звонки. Родственники выяснили, что фото были сделаны на дороге за пределами города.
Затем там нашли машину пропавшего котовчанина. В автомобиле якобы все вещи остались в сохранности, лишь в багажнике обнаружили один ботинок Романа.
Тело мужчины нашли в пруду в десяти километрах от транспортного средства. В запутанной истории пытались разобраться медиумы проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» — Лина Джебисашвили, Олег Шепс и Константин Гецати. Каждый из них изучал разные места: кладбище, жилище и место, где был обнаружен труп.
В финале выпуска 3 медиума совещались на трассе, где нашли автомобиль. Они пришли к единому мнению, что Роман был должен крупную сумму денег местным криминальным структурам и имел какую-то связь с наркотиками. Мужчина не смог расплатиться с долгами, за это его вывезли к заброшенному ангару. Там котовчанина пытали, а позже выбросили мертвое тело в пруд.
Близкие Романа поблагодарили медиумов за попытку узнать правду и были небезразличны к судьбе погибшего мужчины.