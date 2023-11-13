16:32 (мск), источник: Комсомольская правда
В Уфе похоронили погибших в зоне СВО двух уроженцев Демского района
В Уфе простились с погибшими в СВО Геннадием Романовым и Русланом Хайфуллиным.
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В Уфе в последний путь проводили погибших при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации Геннадия Романова и Руслана Хайфуллина. Об их смерти сообщил глава Демского района Антон Тарасов.
По словам руководителя района, мужчины были настоящими патриотами и отличались храбростью и отвагой.
— Мы будем чтить память о них, их имена навсегда останутся в списке защитников Отечества нашего района и города, — написал Тарасов.