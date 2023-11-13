16:51 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Житель Ташкента устроил в своем доме незаконную майнинг-ферму
Гражданин, собрав устройство для майнинга криптовалюты, незаконно использовал электроэнергию на 540 млн сумов.
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В Ташкенте обнаружили незаконное использование электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.
Как выяснилось, житель Алмазарского района собственноручно собрал устройство для майнинга криптовалюты, подключив к электросети устройство из 94 комплектов.
Устройство житель Алмазарского района подключил в своем доме, незаконно использовав электроэнергии на 540 млн сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 169 УК РУз (Кража). Ведется следствие.