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16:51 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Житель Ташкента устроил в своем доме незаконную майнинг-ферму

Гражданин, собрав устройство для майнинга криптовалюты, незаконно использовал электроэнергию на 540 млн сумов.

Источник: Департамент

В Ташкенте обнаружили незаконное использование электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.

Как выяснилось, житель Алмазарского района собственноручно собрал устройство для майнинга криптовалюты, подключив к электросети устройство из 94 комплектов.

Устройство житель Алмазарского района подключил в своем доме, незаконно использовав электроэнергии на 540 млн сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 169 УК РУз (Кража). Ведется следствие.

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