Главное
Главные новости к вечеру 13 ноября
17:26 (мск), источник: Фонтанка

Фура в кустах, «Камри» — вдребезги. Смертельное ДТП произошло у Южного кладбища на Волхонском

Водитель автомобиля погиб в ДТП с фурой на Волхонском шоссе в Петербурге.

Снегопад, пришедший в Петербург 13 ноября, не обошелся без смертельного ДТП. На южной границе с Ленобластью произошла серьезная авария с участием большегруза.

Около 13:20 на Волхонском шоссе, возле Южного кладбища, 44-летний водитель легкового автомобиля Toyota Camry, следуя в сторону Киевского шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN под управлением его ровесника, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате водитель «Тойоты» скончался на месте до приезда скорой.

На кадрах с места аварии видно, что фура после столкновения съехала с проезжей части, уткнувшись кабиной в растущие рядом кусты и деревья. «“Камри”» вдребезги«, — пишут очевидцы в группе “ДТП и ЧП | Санкт-Петербург”.

Во время загрузки произошла ошибка.

По факту ДТП ведется проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Дебилизатор» или база для IT? Школьникам разрешили использовать калькул...
Он побеждал при СССР в «Спартаке», а потом снимался у Алексея Германа. Б...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта