17:26 (мск), источник: Фонтанка
Фура в кустах, «Камри» — вдребезги. Смертельное ДТП произошло у Южного кладбища на Волхонском
Водитель автомобиля погиб в ДТП с фурой на Волхонском шоссе в Петербурге.
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Снегопад, пришедший в Петербург 13 ноября, не обошелся без смертельного ДТП. На южной границе с Ленобластью произошла серьезная авария с участием большегруза.
Около 13:20 на Волхонском шоссе, возле Южного кладбища, 44-летний водитель легкового автомобиля Toyota Camry, следуя в сторону Киевского шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN под управлением его ровесника, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате водитель «Тойоты» скончался на месте до приезда скорой.
На кадрах с места аварии видно, что фура после столкновения съехала с проезжей части, уткнувшись кабиной в растущие рядом кусты и деревья. «“Камри”» вдребезги«, — пишут очевидцы в группе “ДТП и ЧП | Санкт-Петербург”.
По факту ДТП ведется проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.