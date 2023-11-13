17:46 (мск), источник: Татарстан 24
Из-за упавшего дерева в нескольких домах в Казани сгорела проводка
В квартирах из строя вышла бытовая техника.
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В Авиастроительном районе Казани из-за сильного ветра дерево упало прямо на провода. По словам жильцов, в нескольких близлежащих домах сгорела проводка.
«Ночью упало дерево, повредило провода. В ближайших домах произошло перенапряжение, сгорела вся бытовая техника», — рассказал местный житель.
Вся техника в квартирах вышла из строя, в том числе дорогостоящая. Телевизоры, чайники, кофемашины придется чинить за свой счет — так жильцам отвечают в управляющей компании.
Также людям посоветовали подать в суд на 54 школу, ведь дерево росло на территории образовательного учреждения.