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17:46 (мск), источник: Татарстан 24

Из-за упавшего дерева в нескольких домах в Казани сгорела проводка

В квартирах из строя вышла бытовая техника.

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Источник: Татарстан 24

В Авиастроительном районе Казани из-за сильного ветра дерево упало прямо на провода. По словам жильцов, в нескольких близлежащих домах сгорела проводка.

«Ночью упало дерево, повредило провода. В ближайших домах произошло перенапряжение, сгорела вся бытовая техника», — рассказал местный житель.

Вся техника в квартирах вышла из строя, в том числе дорогостоящая. Телевизоры, чайники, кофемашины придется чинить за свой счет — так жильцам отвечают в управляющей компании.

Также людям посоветовали подать в суд на 54 школу, ведь дерево росло на территории образовательного учреждения.

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