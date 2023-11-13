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17:56 (мск), источник: Татарстан 24

В Казани мужчина сорвался с девятиэтажного дома

Он звал на помощь.

В Казани на улице Сафиуллина на одном из верхних этажей многоэтажного дома на карнизе заметили мужчину, который просил о помощи. Свидетели происшествия незамедлительно позвонили спасателям. Однако к моменту их прибытия, мужчина неудачно сорвался с карниза. Он скончался от полученных травм на месте.

Ранее мы писали, что девушка выпала из окна многоэтажки в ЖК «Родина». Видеозапись с места трагедии появилась в социальных сетях.

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