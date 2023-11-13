18:18 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
СК возбудил дело после взрыва на «Витебскдреве»
В настоящее время следователи разбираются в причинах произошедшего на предприятии.
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории ОАО «Витебскдрев», сообщили в пресс-службе ведомстве.
Инцидент произошел 11 ноября, в результате был травмирован работник предприятия.
Следователи провели осмотр места ЧП и зафиксировали следовую картину, сейчас проводится допрос работников организации, изымается и анализируется техническая документация.
«Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 302 УК — нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на территории взрывоопасного цеха, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения», — говорится в сообщении СК.
Попомним, после произошедшего спасателям пришлось эвакуировать 35 человек, один мужчина пострадал. Он был травмирован железной арматурой. Сотрудники МЧС деблокировали его и передали медикам. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.