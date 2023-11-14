08:35 (мск), источник: Новая Кубань
50-килограммовую авиабомбу вымыло штормом на пляж в Анапе
Инцидент произошел в станице Благовещенской.
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В станице Благовещенской шторм преподнес местным жителям устрашающий сюрприз — предмет похожий на боеприпас весом 50 килограммов.
Фотографии находки опубликованы в социальных сетях. На место происшествия были вызваны сотрудники ОМОН «Пластун».
Специалисты установили, что это учебная авиабомба, которая не представляет опасности. Боеприпас передали полицейским, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что несколько дней назад в Новороссийске на базе отдыха нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Из-за этого в городе-герое пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации локального характера.