Главное
Палестино-израильский конфликт
08:35 (мск), источник: Новая Кубань

50-килограммовую авиабомбу вымыло штормом на пляж в Анапе

Инцидент произошел в станице Благовещенской.

Источник: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В станице Благовещенской шторм преподнес местным жителям устрашающий сюрприз — предмет похожий на боеприпас весом 50 килограммов.

Фотографии находки опубликованы в социальных сетях. На место происшествия были вызваны сотрудники ОМОН «Пластун».

Специалисты установили, что это учебная авиабомба, которая не представляет опасности. Боеприпас передали полицейским, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что несколько дней назад в Новороссийске на базе отдыха нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Из-за этого в городе-герое пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации локального характера.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Авиаперевозчики взвинтили цены на билеты до Сочи на майские праздники
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта