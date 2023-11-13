22:21 (мск), источник: © РИА Новости

Артиллеристы роют «хоббичьи норы» для маскировки на Донецком направлении

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск, воюющие на донецком направлении, скрывают свои огневые позиции в специальных подземных сооружениях, которые создают своими руками без использования техники, рассказал РИА Новости боец гаубичного дивизиона с позывным «Рама».

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Тщательно прятать свои орудия и маскировать позиции, на которых живет расчет, приходится из-за постоянного внимания со стороны БПЛА противника.

«Это наш блиндаж, дом родной, грубо говоря. Здесь живем, спим, развлекаемся, готовим еду. Да, не спорю, похоже (на хоббичью нору). Наверное, рыли где-то пару дней, плюс пару дней делали стены из дерева. Все делали вручную, без техники», — рассказывает боец.

По его словам, в подобной «норе» с электричеством и интернетом проживает пять бойцов расчета одной гаубицы, похожие сооружения есть и у соседних расчетов.

«Нас, конечно, незаметно. С воздуха это будет идеальнейшее укрытие. Поднимали птичку, смотрели сверху, что на блиндаж, что на орудие. Маскировка — это самое главное. Наши жизни зависят от нашей маскировки. Если только один раз нас срисуют, обработают сразу», — говорит он.

Несмотря на максимально жесткие требования к маскировке позиций, уральские артиллеристы оборудовали их всем необходимым, на огневой точке построена, в том числе и баня, в которой можно мыться каждый день.

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