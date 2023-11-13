Артиллеристы роют «хоббичьи норы» для маскировки на Донецком направлении

Тщательно прятать свои орудия и маскировать позиции, на которых живет расчет, приходится из-за постоянного внимания со стороны БПЛА противника.
«Это наш блиндаж, дом родной, грубо говоря. Здесь живем, спим, развлекаемся, готовим еду. Да, не спорю, похоже (на хоббичью нору). Наверное, рыли где-то пару дней, плюс пару дней делали стены из дерева. Все делали вручную, без техники», — рассказывает боец.
По его словам, в подобной «норе» с электричеством и интернетом проживает пять бойцов расчета одной гаубицы, похожие сооружения есть и у соседних расчетов.
«Нас, конечно, незаметно. С воздуха это будет идеальнейшее укрытие. Поднимали птичку, смотрели сверху, что на блиндаж, что на орудие. Маскировка — это самое главное. Наши жизни зависят от нашей маскировки. Если только один раз нас срисуют, обработают сразу», — говорит он.
Несмотря на максимально жесткие требования к маскировке позиций, уральские артиллеристы оборудовали их всем необходимым, на огневой точке построена, в том числе и баня, в которой можно мыться каждый день.