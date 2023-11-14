Главное
Палестино-израильский конфликт
08:23 (мск), источник: Коммерсантъ

В Краснодаре нашли живым пропавшего семилетнего мальчика

Пропавший в Краснодаре утром 13 ноября семилетний Сергей Киселев найден живым. Об этом сообщили в краснодарском отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

Мальчик потерялся по пути домой. Ранее поисковики публиковали в соцсетях ориентировку.

Нашедшим мальчика рекомендовали с ним не контактировать, иначе он мог испугаться и убежать. О месте нахождения ребенка просили сообщить по телефону 112 и не упускать его из виду.

Татьяна Ручкина

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Арестович: я виноват, что создал иллюзию о возможности победы Украины
Вице-премьер Украины заявила, что в стране нет русских
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта