08:23 (мск), источник: Коммерсантъ
В Краснодаре нашли живым пропавшего семилетнего мальчика
Пропавший в Краснодаре утром 13 ноября семилетний Сергей Киселев найден живым. Об этом сообщили в краснодарском отделении поискового отряда «Лиза Алерт».
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Мальчик потерялся по пути домой. Ранее поисковики публиковали в соцсетях ориентировку.
Нашедшим мальчика рекомендовали с ним не контактировать, иначе он мог испугаться и убежать. О месте нахождения ребенка просили сообщить по телефону 112 и не упускать его из виду.
Татьяна Ручкина