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21:44 (мск), источник: © РИА Новости

Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами сел в Домодедово

Самолет Ил-76 МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами сел в Домодедово.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа гражданами России приземлился в Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.

Летевший из Египта Ил-76 приземлился в 21:14 мск, свидетельствуют данные табло в аэропорту.

Как заявил помощник главы МЧС Александр Коровин, во время перелета медпомощь никому не потребовалась.

«Все люди, которые с нами находились, они физически (были. — Прим. ред.) готовы хорошо», — сказал он.

В свою очередь, замглавы ведомства Алексей Серко выразил надежду, что группы эвакуированных россиян будут прибывать на родину по одной в день и за неделю всех вывезут.

В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из Газы россиян в составе 70 человек прибыла в Каир, где МЧС развернуло оперативный штаб. Там их встретили и осмотрели специалисты Центра медицины катастроф Минздрава, все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Днем источник РИА Новости сообщил, что на вторник, 14 ноября, запланирован вылет второго самолета с эвакуированными гражданами России из столицы Египта. По его словам, на борту воздушного судна будут находиться около 100 человек, а прибытие планируется в аэропорт «Домодедово».

На минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из анклава числится около 600 соотечественников.

Конфликт между Израилем и ХАМАС.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200−250 человек.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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