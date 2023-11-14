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Палестино-израильский конфликт
03:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Находке на пешеходном переходе сбили подростка

Пострадавшая в больнице.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Находке на улице Спортивной 69-летний водитель наехал на подростка на пешеходном переходе. 15-летняя пострадавшая госпитализирована с сотрясением, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Прокуратура организовала проверку. В отношении водителя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статьям «непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и «нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Результаты расследования прокуратура поставила на контроль.

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