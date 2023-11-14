03:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Находке на пешеходном переходе сбили подростка
Пострадавшая в больнице.
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В Находке на улице Спортивной 69-летний водитель наехал на подростка на пешеходном переходе. 15-летняя пострадавшая госпитализирована с сотрясением, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Прокуратура организовала проверку. В отношении водителя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статьям «непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и «нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
Результаты расследования прокуратура поставила на контроль.