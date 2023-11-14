03:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Букетный» воришка из Уссурийска сядет за решетку на три года
18-летний мошенник похищал цветы и мягкие игрушки.
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В Приморье вынесен приговор 18-летнему мошеннику, объектами похищения которого были телефоны, одежда, обувь, цветы и мягкие игрушки. Краденое преступник сбывал, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
Серийного вора задержали сотрудники ППС после того, как в очередной раз мошенник обманул продавца цветочного павильона, «купив» букет из 103 роз и большого плюшевого медведя. Фигурант совершил кражи на сумму более 120 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ. Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему 3 года лишения свободы.