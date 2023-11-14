06:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Кировском районе Приморья тигр напал на сторожа пасеки
Пострадавшего доставили в больницу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Приморье выясняют обстоятельства нападения тигра на сторожа пасеки недалеко от села Хвищанка Кировского района, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По словам очевидцев, 13 ноября примерно в 12 километрах от села хищник напал на мужчину, когда тот набирал воду из ручья. Владелец пасеки находился в доме неподалеку. По его словам, услышав крик, он выбежал из помещения и увидел, как тигр атакует человека. После этого пасечник взял из дома ружье и начал стрелять в воздух, но тигр не реагировал и затем двинулся в сторону хозяина пасеки. Тот сделал два выстрела в сторону животного, которое после этого скрылось в лесу.
Пострадавший доставлен в центральную районную больницу поселка Кировский в состоянии средней тяжести. На место происшествия выдвинулись специалисты министерства в сопровождении сотрудников полиции. Охотоведы намерены разобраться, что именно стало причиной конфликта между хищником и человек. Есть версия, что животное было ранено до инцидента. Специалисты начали поиски тигра.
«Пока информации мало, и она получена только со слов участников столкновения. Инспекторы охотнадзора и сотрудники полиции работают на месте происшествия. Они выяснят, получил ли тигр ранения, и если получил — до нападения или после», — рассказал ИА PrimaMedia директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.