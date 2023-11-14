09:21 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников

СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 14 ноя — РИА Новости. Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщила РИА Новости сотрудник спецслужб ЛНР. Ранее сотрудник спецслужб ЛНР сообщала РИА Новости, что неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке, освобожденном в ходе специальной военной операции, документы, подтверждающие взаимодействие полиции Украины и федерального бюро расследований США.

Спецоперация на Украине
Источник: Агентство «Москва»

«Украинские саперы плотно работали с собаками, их обучали саперному делу, минированию, разминированию. Последняя технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников», — рассказала собеседник агентства.

Согласно найденным в бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка документам, иностранные специалисты работали как с породистыми собаками, так и с беспородными животными, обучая их в том числе подрывной деятельности.

«По последним данным, участились случаи, что собак используют для подрыва наших (ВС РФ — ред.) позиций. Очень много сообщений встречается о том, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются», — пояснила она.

По словам сотрудника спецслужб, собака обучалась одной команде, на нее в последующем должны были крепить взрывное устройство и направлять ее на чужие позиции.

«Вот такими террористическим методам и обучали сотрудники ФБР саперов Луганской области», — рассказала сотрудник спецслужб.

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