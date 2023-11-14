«Украинские саперы плотно работали с собаками, их обучали саперному делу, минированию, разминированию. Последняя технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников», — рассказала собеседник агентства.
Согласно найденным в бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка документам, иностранные специалисты работали как с породистыми собаками, так и с беспородными животными, обучая их в том числе подрывной деятельности.
«По последним данным, участились случаи, что собак используют для подрыва наших (ВС РФ — ред.) позиций. Очень много сообщений встречается о том, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются», — пояснила она.
По словам сотрудника спецслужб, собака обучалась одной команде, на нее в последующем должны были крепить взрывное устройство и направлять ее на чужие позиции.
«Вот такими террористическим методам и обучали сотрудники ФБР саперов Луганской области», — рассказала сотрудник спецслужб.