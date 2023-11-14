06:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье снова обнаружен очаг африканской чумы свиней
На свинокомплексе «Русагро-Приморье» введён карантин.
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В селе Григорьевка Михайловского района обнаружен очаг африканской чумы свиней (АЧС). 38 тысяч свиней ликвидируют на предприятии «Русагро-Приморье» из-за выявленного у них диагноза, сообщает ИА PrimaMedia.
В правительстве Приморского края сообщили, что на племенной ферме «Русагро» введён карантин, в данный момент ведутся мероприятия в соответствии с установленными правилами. По данным, которые озвучивают ТГ-каналы (18+), из-за болезни на убой пойдут более 38 тысяч животных.
Отметим, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.
Также напомним, что в мае этого года очаг АЧС уже выявляли на других свиноводческих комплексах ООО «Русагро-Приморье» — «Ленинский-1» и «Ленинский-2». Кроме того, болезнь обнаруживали в августе в Пограничном районе края и в сентябре в селе Кроуновка Уссурийского городского округа.