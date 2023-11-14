04:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Смерть на переходе: в Вяземском сбили пешехода
Человека насмерть сбили на переходе в Хабаровском крае.
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Накануне в Вяземском произошла смертельная авария. В понедельник, 13 ноября, около 22:35 сбили человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома № 8 по улице Шоссейной.
— По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Hyundai Gold, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в ГИБДД Хабаровского края.
В итоге пешеход погиб практически сразу же. Скорая помощь не успела приехать, чтобы его спасти. Его личность и возраст пока неизвестны.
На месте работали сотрудники полиции. Они выясняли все причины и обстоятельства случившегося.
Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. Это поможет сохранить жизнь и здоровье других людей.