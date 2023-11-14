Авиация «Центра» нанесла удары по националистам «Азова»*

«На Краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск “Центр”, огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения “Азов”* и 15-го полка национальной гвардии Украины», — рассказал офицер.
По его словам, артиллерия поразила около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск, а тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили два района скопления живой силы и техники ВСУ.
Савчук уточнил, что всего потери противника составили около 150 военнослужащих. В результате боевых действий военные также уничтожили украинский пикап.
* Запрещенная в России террористическая организация.