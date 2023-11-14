06:28 (мск), источник: © РИА Новости

Авиация «Центра» нанесла удары по националистам «Азова»*

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Армейская авиация группировки российских войск «Центр» нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения «Азов»* на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск “Центр”, огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения “Азов”* и 15-го полка национальной гвардии Украины», — рассказал офицер.

По его словам, артиллерия поразила около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск, а тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили два района скопления живой силы и техники ВСУ.

Савчук уточнил, что всего потери противника составили около 150 военнослужащих. В результате боевых действий военные также уничтожили украинский пикап.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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