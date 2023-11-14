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05:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель Audi сбил 8-летнего мальчика на «зебре» в Иркутске

Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Источник: ГУ МВД

Авария с пострадавшим ребенком произошла в Иркутске около 16.30 накануне, 13 ноября. Как установили полицейские, водитель Audi A4 сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по «зебре», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время автоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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