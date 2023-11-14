07:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Циклон принёс в Хабаровск всплеск автоаварий
За неделю с 7 по 13 ноября на дорогах краевой столицы произошло 193 ДТП.
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В Хабаровске за неделю действия циклона и ликвидации его последствий на дорогах зафиксировано 193 ДТП. Но как отмечают дорожные полицейские, это намного меньше показателей прошлого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как напомнила начальник отдела пропаганды городского ГИБДД Юлия Трейгер, когда в 2022 году город засыпало снегом, за сутки полицейские насчитали 100 ДТП. — В этот раз по итогам 7 ноября зафиксировано 30 ДТП. В целом же за период с 7 ноября до утра 14 ноября в городе произошло 193 ДТП, из которых 10 с пострадавшими. Причем в половине случаев это наезды на пешеходов, — отметила Юлия Трейгер.
Основными причинами автоаварий являются нарушения при проезде перекрестков, водители стремились проехать на жёлтый, не уступали дорогу на выездах, не соблюдали дистанцию.
При этом, если не брать в расчет день сильного снегопада, в целом за неделю уровень ДТП близок к обычным значениям.
К примеру, с 31 октября по 6 ноября в городе произошло 131 ДТП из которых 8 с пострадавшими.