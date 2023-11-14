07:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Ведется расследование: дорожник внезапно умер на работе в Приморье
Сотрудник Примавтодора скончался на рабочем месте.
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Сотрудник Примавтодора в возрасте 55 лет загадочно скончался прямо во время выполнения своих обязанностей. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Дорожник внезапно почувствовал себя плохо на работе и упал. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, однако помочь мужчине не удалось — он скончался. Причины смерти предстоит выяснить специалистам.
Кроме того, в расследовании инцидента примут участие члены профсоюза.
Напомним, что не так давно возбудили уголовное дело по факту смерти сотрудника управляющей компании. На него упала железобетонная конструкция, которая выполняла роль козырька дома. Мужчина проводил работы по замене труб.
Директор организации проявила халатность и не проверяла объект, из-за чего и произошел несчастный случай.