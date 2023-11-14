08:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Множественные рваные раны: минздрав Приморья — о пострадавшем от лап тигра мужчине
Специалисты рассказали о состоянии пациента на сегодняшний день.
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В минздраве Приморского края рассказали, как сейчас себя чувствует пострадавший от лап тигра мужчина, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что вечером 13 ноября в 12 километрах от села Хвищанка, Кировский район, на человека напал хищник. На подмогу бросился владелец пасеки, который услышал крики мужчины. Он попытался припугнуть полосатого выстрелами в воздух, но тигр не спешил убегать, а наоборот направился в сторону пасечника. Тогда мужчина сделал несколько выстрелов в сторону животного, и только после этого незваный гость убежал вглубь леса.
Пострадавшего оперативно доставили в больницу.
«Пациент госпитализирован в центральную районную больницу около 19.00 в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован в хирургическое отделение. Врачи отметили множественные рваные раны. Оказана вся необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день состояние пациента стабильное», — уточнили в пресс-службе краевого минздрава.