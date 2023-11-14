Суд в Братске отправил за решётку сотрудника полиции за взятку в 15 тысяч рублей

Как установил суд, к сотруднику ГИБДД, который занимался регистрацией автомобилей, обратился гражданин с просьбой поставить на учёт пять транспортных средств. При этом собственником транспортных средств он не являлся — машины принадлежали его матери, а две из них и вовсе не предоставил для осмотра. Это было необходимо, чтобы полицейский проверил подлинность номерных агрегатов. Чтобы сделать всё быстро и без предъявления некоторых транспортных средств и документов гражданин заплатил инспектору 15 тысяч рублей. Полицейский сам назвал сумму, которая его устраивала.
Впоследствии противоправная деятельность сотрудника ГИБДД была раскрыта. На него завели уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом» (ч.3 ст. 290 УК РФ). На суде мужчина признался в совершении преступления.
Осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 4 года, — рассказали в суде.
Полицейского также обвиняли в мелком взяточничестве. Однако по этому эпизоду приговор не выносили — истёк срок давности уголовного преследования.
Приговор в законную силу пока не вступил.