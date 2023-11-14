06:06 (мск), источник: ТК Город
26-летняя жительница Слюдянки задержана за убийство знакомого
В Слюдянке по горячим следам раскрыто убийство 41-летнего мужчины, сообщает ИА «ТК Город».
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В Слюдянке по горячим следам раскрыто убийство 41-летнего мужчины, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в региональном Следственном комитете, по подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя женщина. Вины своей она не отрицает. Ей уже предъявлено обвинение.
Следователями установлено, что трагедия стала следствием распития спиртных напитков в одном из частных домов в Слюдянке.
Между собутыльниками, как это нередко бывает в подобных случаях, вдруг вспыхнула ссора. Женщина схватила нож, который у нее зачем-то был «при себе» и «нанесла один удар в шею» мужчине. Он скончался на месте. Она же спокойно ушла, выбросив по дороге орудие преступления.