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Палестино-израильский конфликт
06:06 (мск), источник: ТК Город

26-летняя жительница Слюдянки задержана за убийство знакомого

В Слюдянке по горячим следам раскрыто убийство 41-летнего мужчины, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Следственный комитет РФ

В Слюдянке по горячим следам раскрыто убийство 41-летнего мужчины, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказали в региональном Следственном комитете, по подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя женщина. Вины своей она не отрицает. Ей уже предъявлено обвинение.

Следователями установлено, что трагедия стала следствием распития спиртных напитков в одном из частных домов в Слюдянке.

Между собутыльниками, как это нередко бывает в подобных случаях, вдруг вспыхнула ссора. Женщина схватила нож, который у нее зачем-то был «при себе» и «нанесла один удар в шею» мужчине. Он скончался на месте. Она же спокойно ушла, выбросив по дороге орудие преступления.

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