08:27 (мск), источник: © РИА Новости

Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ивановские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления, рассказали в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения “Шторм” небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов.

На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что на этом направлении отличились минометчики тульского гвардейского соединения ВДВ, которые уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте.

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