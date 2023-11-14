Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

«После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения “Шторм” небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что при активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов.
На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что на этом направлении отличились минометчики тульского гвардейского соединения ВДВ, которые уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте.