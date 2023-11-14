08:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Обгоревший труп обнаружили на пожаре в садовом доме в Усть-Илимске
По предварительным данным, тело принадлежит мужчине.
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Пожар с гибелью человека произошел в садоводстве «Коммунальник» в Усть-Илимске рано утром сегодня, 14 ноября. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 05.45. Дом был полностью охвачен огнем, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Во время тушения пожара внутри дома был обнаружено тело, предположительно принадлежащее мужчине. Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства возгорания.
Напомним, что вечером 8 ноября в поселке Харайгун Зиминского района сгорел одноэтажный жилой дом. На пожаре погибли 50-летний мужчина и 62-летняя женщина.