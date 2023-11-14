Главное
Палестино-израильский конфликт
08:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Обгоревший труп обнаружили на пожаре в садовом доме в Усть-Илимске

По предварительным данным, тело принадлежит мужчине.

Пожар с гибелью человека произошел в садоводстве «Коммунальник» в Усть-Илимске рано утром сегодня, 14 ноября. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 05.45. Дом был полностью охвачен огнем, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Во время тушения пожара внутри дома был обнаружено тело, предположительно принадлежащее мужчине. Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства возгорания.

Напомним, что вечером 8 ноября в поселке Харайгун Зиминского района сгорел одноэтажный жилой дом. На пожаре погибли 50-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары