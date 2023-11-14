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08:43 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на пешеходном переходе снова сбили ребёнка

9-летняя девочка доставлена в больницу.

Госавтоинспекция сообщает о ДТП с пострадавшей: 58-летний водитель «Тойоты» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнюю девочку. Ребёнок доставлен в медучреждение.

Инцидент произошёл в районе пересечения улиц 5-я Кировская и Петрова примерно в 18:30 вечера 13 ноября.

Окончательно обстоятельства и причины автоаварии будут установлены в ходе проверки.

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