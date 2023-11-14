08:43 (мск), источник: АиФ Омск
В Омске на пешеходном переходе снова сбили ребёнка
9-летняя девочка доставлена в больницу.
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Госавтоинспекция сообщает о ДТП с пострадавшей: 58-летний водитель «Тойоты» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнюю девочку. Ребёнок доставлен в медучреждение.
Инцидент произошёл в районе пересечения улиц 5-я Кировская и Петрова примерно в 18:30 вечера 13 ноября.
Окончательно обстоятельства и причины автоаварии будут установлены в ходе проверки.