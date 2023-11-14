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09:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростове пьяный мужчина угнал машину, чтобы поспать

Он завел машину, чтобы согреться, но потом угнал авто.

Источник: Аргументы и факты

В Ростове задержали 40-летнего мужчину, который угнал машину. Об этом сообщили в МВД России по Ростовской области. Как оказалось, задержанный выпил спиртное и решил прогуляться. На улице он заметил машину марки «ВИС 23470030», припаркованную возле гаража.

«Со слов злоумышленника, ему захотелось спать, поэтому он залез в кузов чужого автомобиля», — рассказывают в МВД.

Потом мужчина заметил, что машина не заперта. Кроме того, внутри салона были ключи от замка зажигания. Угонщик пересел на водительское сидение и завел машину, чтобы согреться. А когда он выспался, то угнал авто. Накатавшись он бросил транспорт на обочине дороги и скрылся.

Возбуждено уголовное дело.

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