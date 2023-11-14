09:15 (мск), источник: Фонтанка
Видеорегистратор снял, как на вантовом мосту машину бомбардирует лед
На вантовом мосту в Петербурге на машину упал лед.
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Похолодание означает лед не только под ногами и колесами, но и над головой. В Петербурге уже есть потерпевшие из-за падения льда сверху.
«На вантовом мосту упал лед на лобовое стекло и разбил его», — сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» вечером 13 ноября.
На записи хорошо видно, как «брусок» льда летит вниз, вероятно с одного из тросов, и разбивается о стекло. Водитель принимает решение остановиться в полосе безопасности.
Напомним, в Петербурге началось похолодание, в понедельник пошел снег, синоптики обещают гололедицу.