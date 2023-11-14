07:42 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz
Задержан глава филиала «КазТрансГаз Аймак»
Задержаны руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО «КазТрансГаз Аймак», передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.
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«Незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО “КазТрансГаз Аймак”. Эти средства они получали за положительное (беспрепятственное) разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий», — сообщили в ведомстве.
Системная проблема в сфере газификации на территории области установлена в результате мониторинга социальных сетей и проведенного Департаментом АФМ по области Ұлытау анализа. По результатам проведенных оперативных мероприятий, при координации прокуратуры области, зарегистрировано досудебное расследование. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.