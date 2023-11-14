08:05 (мск), источник: МК.RU Воронеж
В Воронежской Медакадемии ночью сгорела лаборатория
В ночь с понедельника на вторник, с 13 на 14 ноября, в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко вспыхнул пожар.
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Сигнал о возгорании поступил в службу МЧС в 23:46. На улице Студенческой, д. 10, в Центральном районе Воронежа горела лаборатория на третьем этаже здания.
На ликвидацию пожара выехали 4 единицы техники и 16 человек личного состава МЧС. Через 22 минуты, в 00:08, пожар был потушен. В лаборатории на площади 25 квадратных метров сгорела мебель и оборудование Медакадемии.
— В результате пожара помещение 5×5 повреждено огнем по всей площади. Внутри здания никого не было. Пострадавших нет, — сообщила пресс-служба МЧС.