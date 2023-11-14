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08:18 (мск), источник: АиФ Красноярск

Мать 11 детей в Сибири потеряла единственное жильё

Двухэтажный дом сгорел вместе с имуществом и документами.

Источник: АиФ Красноярск

Закопчённые кирпичные стены, зияющие пустотой окна, рухнувшая на чёрный от копоти пол крыша. Это всё, что осталось от дома жительницы села Знаменка Ольги Андерсон, в котором она проживала со своим сыном-инвалидом и другими родственниками. Ни документы, ни имущество семье спасти не удалось.

Огнедышащий дракон

Частный жилой двухэтажный дом в селе Знаменка Минусинского района заполыхал ранним утром, когда хозяева спали крепким сном. Пламя вырвалось из прогоревшей печной сэндвич-трубы от котла длительного горения и перекинулось на внутренние деревянные перекрытия.

Это и разбудило пятерых человек, находящихся в доме. Его хозяйка Ольга Андерсон босиком в одной сорочке последней вышла из горящего коттеджа. Как она получила ожоги обеих рук, до сих пор не помнит.

«Спала очень крепко, когда проснулась, даже не помню, в парадную дверь выскочила или через чёрный вход. У меня была одна мысль: где дети? В это время у меня гостил внук. Только после того, как в больнице мне провели противошоковую терапию, начали всплывать воспоминания о страшном, словно огнедышащий дракон, гудящем пламени», — делится Ольга Алексеевна.

Огонь распространился очень быстро, домочадцы выбежали на улицу, спасая свои жизни, после чего им оставалось лишь наблюдать, как пламя пожирает их жильё. Кроме дома сгорел пристроенный дощатый навес, под которым находились пиломатериалы и тюки с сеном. За пятнадцать минут от строения остались лишь закопчённые стены с пустыми зияющими окнами и рухнувшей вниз кровлей.

Ольга Андерсон не видела этой страшной картины, дети не дали ей оглянуться назад, потом соседка принесла ей тапочки, увела к себе домой и вызвала скорую.

«Как получила ожоги рук, тоже не знаю, наверное, бежала через горящее пламя. Хорошо, накануне обстригла свои длинные волосы и сделала короткую стрижку, а то они бы вспыхнули тоже», — говорит женщина.

Погорельцев приютили родственники, в общих чатах односельчане тут же бросили клич о сборе гуманитарной помощи, опубликовали счёт, на который жители Знаменки и Минусинского района начали присылать деньги.

С болью в сердце.

Если бы дочь матери-героини Татьяна не прислала письмо в редакцию krsk.aif.ru, пожар, который произошёл 1 ноября этого года в доме Ольги Андерсон, мог бы так и остаться лишь в краевых сводках о возгораниях.

«Пишу вам с болью в сердце. Моя мама Ольга Алексеевна Андерсон, родившая одиннадцать детей, пострадала от сильнейшего пожара, получила ожоги обеих рук и потеряла всё своё имущество. Брат — инвалид первой группы, получил ожог шеи, его будущая супруга с дочерью лишились при пожаре всего имущества и документов», — написала женщина.

Та же участь постигла её старшего брата Дениса и младшего Дмитрия, который сейчас находятся в зоне СВО.

«Прошу оказать моей многодетной матери помощь в восстановлении дома и документов», — с такой просьбой обращается в своем письме Татьяна.

Как рассказала специалист комплексного центра социального обслуживания населения «Минусинский» Ирина Карасёва, восстановить сгоревшие документы не составит труда. Она уже проконсультировала пострадавших, как это сделать, и постоянно находится с ними на связи.

«Прежде всего нужно получить дубликат паспорта, предоставить в управление соцзащиты Минусинска или мне справку от пожарных, что дом сгорел. Написать заявления на получение компенсации. На основании пакета документов комиссия в течение 8−10 дней примет решение о выплате каждому прописанному в доме по 25 тыс. рублей», — поясняет Ирина Карасёва.

С восстановлением дома всё гораздо сложнее. Но к решению проблем пострадавшей семьи уже подключились районные и местные депутаты. Как говорит Ольга Андерсон, она будет благодарна за любую помощь.

«Это просто кошмар. Мы в одночасье остались без всего: без обуви, одежды, извините, даже без нижнего белья. Потеряли единственное жильё. Этот дом мы поднимали двенадцать лет, но я надеюсь на помощь людей. Потому что десять лет назад мы тоже, как говорится, “с миру по нитке” собирали моему сыну Александру, который болел лейкемией, деньги на операцию. И я очень благодарна всем, кто тогда откликнулся, иначе бы мой сын просто не жил», — со слезами в голосе говорит Ольга Андерсон.

Те, кто готов помочь семье, могут обращаться в редакцию krsk.aif.ru. Телефон: (391)2−918−918, электронная почта: info@aif-enisei.ru.

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