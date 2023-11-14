08:18 (мск), источник: АиФ Красноярск
Мать 11 детей в Сибири потеряла единственное жильё
Двухэтажный дом сгорел вместе с имуществом и документами.
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Закопчённые кирпичные стены, зияющие пустотой окна, рухнувшая на чёрный от копоти пол крыша. Это всё, что осталось от дома жительницы села Знаменка Ольги Андерсон, в котором она проживала со своим сыном-инвалидом и другими родственниками. Ни документы, ни имущество семье спасти не удалось.
Огнедышащий дракон
Частный жилой двухэтажный дом в селе Знаменка Минусинского района заполыхал ранним утром, когда хозяева спали крепким сном. Пламя вырвалось из прогоревшей печной сэндвич-трубы от котла длительного горения и перекинулось на внутренние деревянные перекрытия.
Это и разбудило пятерых человек, находящихся в доме. Его хозяйка Ольга Андерсон босиком в одной сорочке последней вышла из горящего коттеджа. Как она получила ожоги обеих рук, до сих пор не помнит.
«Спала очень крепко, когда проснулась, даже не помню, в парадную дверь выскочила или через чёрный вход. У меня была одна мысль: где дети? В это время у меня гостил внук. Только после того, как в больнице мне провели противошоковую терапию, начали всплывать воспоминания о страшном, словно огнедышащий дракон, гудящем пламени», — делится Ольга Алексеевна.
Ольга Андерсон не видела этой страшной картины, дети не дали ей оглянуться назад, потом соседка принесла ей тапочки, увела к себе домой и вызвала скорую.
«Как получила ожоги рук, тоже не знаю, наверное, бежала через горящее пламя. Хорошо, накануне обстригла свои длинные волосы и сделала короткую стрижку, а то они бы вспыхнули тоже», — говорит женщина.
Погорельцев приютили родственники, в общих чатах односельчане тут же бросили клич о сборе гуманитарной помощи, опубликовали счёт, на который жители Знаменки и Минусинского района начали присылать деньги.
С болью в сердце.
Если бы дочь матери-героини Татьяна не прислала письмо в редакцию krsk.aif.ru, пожар, который произошёл 1 ноября этого года в доме Ольги Андерсон, мог бы так и остаться лишь в краевых сводках о возгораниях.
«Пишу вам с болью в сердце. Моя мама Ольга Алексеевна Андерсон, родившая одиннадцать детей, пострадала от сильнейшего пожара, получила ожоги обеих рук и потеряла всё своё имущество. Брат — инвалид первой группы, получил ожог шеи, его будущая супруга с дочерью лишились при пожаре всего имущества и документов», — написала женщина.
Та же участь постигла её старшего брата Дениса и младшего Дмитрия, который сейчас находятся в зоне СВО.
«Прошу оказать моей многодетной матери помощь в восстановлении дома и документов», — с такой просьбой обращается в своем письме Татьяна.
«Прежде всего нужно получить дубликат паспорта, предоставить в управление соцзащиты Минусинска или мне справку от пожарных, что дом сгорел. Написать заявления на получение компенсации. На основании пакета документов комиссия в течение 8−10 дней примет решение о выплате каждому прописанному в доме по 25 тыс. рублей», — поясняет Ирина Карасёва.
С восстановлением дома всё гораздо сложнее. Но к решению проблем пострадавшей семьи уже подключились районные и местные депутаты. Как говорит Ольга Андерсон, она будет благодарна за любую помощь.
«Это просто кошмар. Мы в одночасье остались без всего: без обуви, одежды, извините, даже без нижнего белья. Потеряли единственное жильё. Этот дом мы поднимали двенадцать лет, но я надеюсь на помощь людей. Потому что десять лет назад мы тоже, как говорится, “с миру по нитке” собирали моему сыну Александру, который болел лейкемией, деньги на операцию. И я очень благодарна всем, кто тогда откликнулся, иначе бы мой сын просто не жил», — со слезами в голосе говорит Ольга Андерсон.
Те, кто готов помочь семье, могут обращаться в редакцию krsk.aif.ru. Телефон: (391)2−918−918, электронная почта: info@aif-enisei.ru.