09:22 (мск), источник: ИА Татар-информ
В массовом ДТП в Татарстане пострадали три человека
Авария произошла накануне в районе десяти часов вечера. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.
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Как выяснилось, в Высокогорском районе между селами Чепчуги и Куркачи Daewoo Nexia совершила лобовое столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». В результате удара «Лада» по касательной столкнулась с легковушкой Hyundai Solaris.
Со слов очевидцев, травмы получили три человека, одного из них увезли медики скорой помощи.