08:55 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Убийство супруги Бишимбаева: директора ресторана арестовали на два месяца
В Астане директора «Гастро-центра», где произошло убийство Салтанат Нукеновой, арестовали, сообщает Zakon.kz.
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Об этом 14 ноября 2023 года заявили в пресс-службе столичной полиции.
«В рамках расследования убийства женщины в ресторане “БАУ” в отношении директора “Гастро-центра”, санкционирована мера пресечения — арест на 2 месяца».
Отмечено, что директора подозревают в укрывательстве преступления (ст. 432 Уголовного кодекса Республики Казахстан).
«Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается», — заключили в ведомстве.
9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.
На следующий день, 10 ноября 2023 года, в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева. Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов заявил, что Бишимбаев действительно задержан. Слухи о том, что бывший министр был в наркотическом или алкогольном опьянении, представитель МВД отказался комментировать.
11 ноября полицейские предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.
В этот же день в суде Астаны отметили, что Бишимбаев арестован на два месяца.
Уже 12 ноября пресс-служба Департамента полиции Астаны заявила, что по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева задержан директор ресторана, где произошла трагедия.
Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек».